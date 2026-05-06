MSC Cruceros utiliza el Port de Tarragona como puerto base por quinto año y hará 33 escalas

Archivo - Imagen de una embarcación de MSC Cruceros - MSC CRUCEROS - Archivo

TARRAGONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

MSC Cruceros realizará 33 escalas en el Port de Tarragona durante la temporada, 8 más que el año anterior, lo que consolida a la infraestructura como "uno de los puertos de embarque clave de la compañía en España", y donde mantendrá sus embarques durante todo el verano por quinto año consecutivo, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

El director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, ha afirmado que la empresa trabaja junto a las autoridades locales "para impulsar un turismo responsable y de calidad en una región que ha demostrado una extraordinario capacidad de acogida desde el inicio de nuestra colaboración".

La compañía también ha destacado que este 2026, el Port de Tarragona acogerá por primera vez el modelo MSC Orchestra, con capacidad para 3.223 pasajeros, que realizará itinerarios de siete noches con salida desde Tarragona, la última, el 23 de octubre.