MTG y Eurecat presentarán en Advanced Factories un sistema paramonitorizar máquinas excavadoras

El sistema inteligente de monitorización del rendimiento de las operaciones de las máquinas excavadoras - EURECAT

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Metalogenia (MTG) y el centro tecnológico Eurecat presentarán este jueves en el salón Advanced Factories en Barcelona un sistema inteligente de monitorización del rendimiento de las operaciones de las máquinas excavadoras de carga en explotaciones mineras y obras de construcción.

En un comunicado este miércoles, Eurecat ha explicado que la solución, denominada Digging Monitor, integra conectividad mediante sensórica y tecnologías de inteligencia artificial y permite medir y analizar los tiempos de ciclo de las máquinas, que desglosa en fases operativas diferenciadas como la carga, el giro y el vertido.

El sistema, que integra capacidades en sistemas ciberfísicos y tecnologías digitales, forma parte de un gemelo digital para la simulación, monitorización y optimización en tiempo real de máquinas excavadoras para minería, creado por MTG y Eurecat, Mining Twin, una iniciativa financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) en la convocatoria Cervera de Centros Tecnológicos.

El vicepresidente de Desarrollo e Innovación de Producto de MTG, Nil Vallvé, ha destacado que "la monitorización y conocimiento del detalle de las operaciones de carga permite garantizar la máxima eficiencia y conseguir un número más elevado de toneladas con un menor uso de recursos y costes".

Por su parte, el investigador de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada de Eurecat Francisco Fernández ha explicado que "los datos recogidos con sensores situados en la pala se procesan en tiempo real por parte del sistema", lo que permite generar informes de los ciclos productivos e indicadores clave de rendimiento relevantes sobre el comportamiento de la máquina durante la operación.

La responsable de Desarrollo de Negocio en Industrias Manufactureras de Eurecat, Eva Fité, ha afirmado que el centro tecnológico "acelera la digitalización industrial mediante la hibridación de tecnologías avanzadas para la recogida y analítica de datos con aplicaciones que permiten monitorizar el parque de máquinas, equipos de producción y el conjunto de la planta industrial".