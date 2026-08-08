Muere ahogada una mujer de 97 años en una piscina particular de Els Plans de Sió (Lleida)

El suceso ha tenido lugar en Els Plans de Sió (Lleida) - PROTECCIÓ CIVIL

LLEIDA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 97 años ha muerto ahogada este viernes por la noche en una piscina particular de Els Plans de Sió (Lleida), según informa Protecció Civil en un comunicado este sábado.

El aviso al 112 se recibió a las 20.30 horas, informando del accidente, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) mobilizó una ambulancia, "pero no pudo hacer nada para salvarle la vida"; y, los Mossos d'Esquadra desplazaron 4 patrullas hasta el lugar.

Se trata de la decena víctima mortal en las piscinas catalanas desde el inicio de la campaña de baño el 15 de junio; además, desde el inicio de la temporada, unas 30 personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas de Catalunya, "la mayoría niños".