Muere ahogado un hombre de 69 años en la playa de Colera (Girona) el sábado

GIRONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años de nacionalidad francesa ha muerto ahogado este sábado mientras se bañaba en la playa de la Cala Rovellada de Colera (Girona), que no tiene servicio de vigilancia.

El aviso al 112 se produjo a las 18.01 horas y se movilizaron dos ambulancias y un helicóptero del Sistema d'Emergències Mèdiques, además de 3 unidades de los Mossos d'Esquadra, informa Protecció Civil en un comunicado.

Las maniobras de reanimación no tuvieron éxito y los servicios de emergencia certificaron la muerte de la víctima.