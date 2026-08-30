Muere atropellado un menor en Castelldefels (Barcelona) y detienen al conductor que había huido

El coche del detenido después del atropello - POLICÍA LOCAL DE CASTELLDEFELS

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha muerto atropellado en Castelldefels (Barcelona) durante la madrugada del viernes al sábado y el conductor implicado, que había huido del lugar de los hechos, ha sido detenido en su domicilio, ha informado la Policía Local de Castelldefels en Instagram y ha recogido Europa Press este domingo.

El accidente, en el que estuvieron implicadas tres personas, se produjo alrededor de las 00.05 horas en la zona de Lluminetes, donde se desplazaron efectivos de la Policía Local, Mossos d'Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Como consecuencia del atropello, un joven de 16 años falleció a causa de las heridas sufridas, mientras que las otras dos personas implicadas resultaron heridas y recibieron atención sanitaria.

El conductor del vehículo huyó del lugar y posteriormente fue localizado en su domicilio, donde fue detenido por los agentes.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las causas del atropello.