Muere una bañista alemana de 81 años en la playa de Llevant de Salou (Tarragona)

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TARRAGONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 81 años y nacionalidad alemana murió el domingo por la tarde, 30 de agosto, en la playa de Llevant de Salou (Tarragona), ha informado Protecció Civil en un comunicado este lunes.

El teléfono de Emergencias 112 recibió el aviso a las 18.20 horas y el servicio de socorrimo sacó a la mujer del agua e inició las maniobras de reanimación hasta la llegada de tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que continuaron con la reanimación cardiorrespiratoria, sin éxito.

En el momento de los hechos la playa disponía de servicio de vigilancia y socorrismo y ondeaba la bandera verde y, este martes, la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias, ha identificado a la víctima y se ha informado a la familia.