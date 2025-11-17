Muere un cazador en Cervera (Lleida) al recibir un disparo de otro, detenido por los Mossos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cazador ha muerto este lunes en Cervera (Lleida) al recibir un disparo presuntamente por parte de otro, que los Mossos d'Esquadra han detenido por un presunto homicidio imprudente.

Según ha podido confirmar Europa Press, los hechos han sucedido en una zona boscosa del municipio este lunes por la mañana y los mossos lo investigan como un "incidente de caza".

Efectivos policiales están en la zona a la espera de que se proceda al levantamiento del cadáver.