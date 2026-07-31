Muere el concejal de Junts en Tarragona Josep Manresa - JUNTS PER TARRAGONA

TARRAGONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona Pep Manresa ha fallecido a los 72 años, ha informado el grupo municipal de Junts per Tarragona en un mensaje en X recogido por Europa Press.

"Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado Pep Manresa, compañero, consejero y, sobre todo, amigo", ha dicho el grupo.

En otro mensaje en X recogido por Europa Press, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha trasladado el pésame a la familia de Manresa, al que ha recordado como "referente a nivel cívico, empresarial y político" en Tarragona.