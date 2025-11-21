Muere el conductor de una furgoneta al salirse de la vía en la B-431 en Avinyó (Barcelona)

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor y único ocupante de una furgoneta ha muerto este viernes por la tarde al salirse de la vía en la B-431 en Avinyó (Barcelona) por causas que todavía se están investigando.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que el accidente se ha producido en el punto kilométrico 47,5 en Avinyó a las 19.13 horas y se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y diversas unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima ya son 131 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, según los datos provisionales.