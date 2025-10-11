Muere un conductor en la GI-642 en Rupià (Girona) en un choque frontal entre dos turismos

GIRONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto este sábado en un choque frontal con otro turismo en el punto kilométrico 2,4 de la GI-642 a la altura de Rupià (Girona), por causas que se están investigando, y dos personas han resultado heridas menos graves.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 13.42 horas y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado a los heridos al hospital Josep Trueta de Girona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Con esta víctima son 118 las personas que han fallecido en carreteras catalanas este año, según datos provisionales.