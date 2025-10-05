Muere el conductor de un turismo en un choque frontal en la L-313 en Oliola (Lleida)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto y otras tres personas han resultado heridas, una grave y dos menos graves, la madrugada de este domingo en un choque frontal en el punto quilométrico 26,8 de la carretera L-313 a la altura de Oliola (Lleida).

Los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso a las 1.19 horas de la madrugada por un choque frontal con tres turismos implicados, del cual se están estudiando las causas, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

Las tres personas heridas han sido trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y, a causa del accidente, la carretera ha quedado cortada en los dos sentidos hasta las 4.53 horas, con cinco patrullas de Mossos d'Esquadra desplegadas, tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Servei d'Emergències Mèdiques.