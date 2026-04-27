Muere el conductor de un turismo en una colisión frontal en la N-340 en Roda de Berà (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM en LHospitalet de Llobregat (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha fallecido en una colisión frontal en la N-340 en Roda de Berà (Tarragona) este lunes sobre las 12.18 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Por causas que todavía se están investigando, se ha producido una colisión frontal entre una autocaravana y un turismo y, a consecuencia del accidente, ha fallecido el conductor y el único ocupante del turismo, mientras el conductor de la autocaravana ha resultado ileso.

A raíz del siniestro se han activado 5 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 4 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 3 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y, con esta víctima, son 30 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.