Muere la elefanta africana Susi, la más longeva del Zoo de Barcelona, a los 55 años

Imagen de la elefanta Susi, la más longeva de su especie en el Zoo de Barcelona, que ha muerto este viernes. - ZOO DE BARCELONA

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La elefanta africana Susi, la más longeva de su especie en el Zoo de Barcelona, ha muerto este viernes por causas naturales debido a su avanzada edad, que se calcula que tenía más de 55 años, "superando sobradamente la esperanza de vida" bajo cura humana, que se sitúa en 39 años.

Así lo ha informado el Zoo de Barcelona en un comunicado este viernes en el que su director, Antoni Alarcon, ha destacado el trabajo del equipo de cuidadores que durante todos estos años han acompañado al animal.

"Los trabajadores y también los socios y visitantes recordaremos siempre a Susi con gran estima", ha expresado, a la vez que ha apuntado que el Zoo estará cerrado este viernes a causa de la muerte de la elefanta.

UNA DE LAS MÁS LONGEVAS DE EUROPA

Susi llegó a Barcelona en septiembre de 2002 y se desconoce su fecha de nacimiento, pero sí que se conoce que era una de las elefantas más longevas de Europa, según registros oficiales.

Además, ha detallado el Zoo, se sabe que en su pasado fue capturada para ser exhibida en un circo y que fue acogida por el Safari Park Vergel antes de llegar a la capital catalana.