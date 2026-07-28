Muere el expresidente de La Caixa Josep Vilarasau a los 95 años

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de La Caixa Josep Vilarasau ha fallecido este martes a los 95 años, han explicado fuentes de la Fundación La Caixa a Europa Press y ha avanzado 'La Vanguardia'.

Vilarasau fue director general de La Caixa entre 1976 y 1999, momento en el que fue nombrado presidente de La Caixa y de la Fundación La Caixa.

Bajo su dirección, La Caixa realizó la expansión territorial fuera de Catalunya, adoptó un modelo bancario de negocio y compró participaciones accionariales significativas en empresas como Telefónica o Repsol, entre otras.