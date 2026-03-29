Muere la filóloga y exeurodiputada del PSC Maria Badia a los 78 años

Archivo - Maria Badia En El XII Congreso Del PSC (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La filóloga y exeurodiputada del PSC Maria Badia ha muerto este sábado a los 78 años de edad, según ha dado a conocer el embajador delegado permanente de España en la Unesco y exprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"La recordamos y nos sentimos cerca de los suyos en un momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve", ha dicho Iceta sobre la que fuera diputada del PSC en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2014.

Nacida en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) en 1947 era licenciada en filología inglesa y estuvo afiliada al PSC hasta 2015, cuando se dio de baja, siendo nombrada en 2016 directora de asuntos exteriores de la Conselleria de Asuntos Exteriores, Relaciones Internacionales y Transparencia de la Generalitat bajo la presidencia de Carles Puigdemont.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, la ha recordado en un apunte en 'X' como una figura que "contribuyó positivamente" a la proyección europea de Catalunya con generosidad y eficacia.

También vía 'X' el vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC, Javi López, ha recordado a Badia como una "referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo".