Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años y vecino de Juneda (Lleida) ha fallecido este jueves tras quedar atrapado debajo de la máquina retroexcavadora que conducía, que ha caído por un desnivel de unos diez metros en una finca de Les Borges Blanques (Lleida).

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso del accidente laboral alrededor de las 12.50 horas y, por motivos que se están investigando, el vehículo se ha precipitado por el desnivel, han informado en un comunicado.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos patrullas de la policía catalana, una dotación de los Bombers de la Generalitat y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y del Departamento de Empresa y Trabajo.