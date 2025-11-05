Muere un hombre mientras trabajaba en el puerto de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este miércoles por la tarde mientras trabajaba en el puerto de Badalona (Barcelona), han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El aviso se ha producido a las 15.30 horas cuando, por causas que se investigan, el hombre de 48 años ha fallecido durante el transporte de una estructura metálica de grandes dimensiones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Mossos, Guardia Civil, Bombers de la Generalitat y Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y los hechos se han puesto en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y de la Conselleria de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos habituales en casos de accidentes laborales con víctimas mortales.