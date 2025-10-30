Muere un hombre en tareas de mantenimiento de un techo de una empresa de Viladecans (Barcelona)

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha muerto este jueves tras precipitarse de unos 14 metros de altura mientras realizaba tareas de mantenimiento en el techo de una empresa de Viladecans (Barcelona), informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El aviso se ha producido cerca de las 14.30 horas y han accedido diversas dotaciones policiales, así como los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Las causas se están investigando y los mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción de Gavà (Barcelona) y del Departamento de Empresa y Trabajo.