Muere Marcel Coderch, militante histórico de ERC y expresidente de la ACCO

Archivo - El expresidente de la ACCO Marcel Coderch (Archivo) - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), exvicepresidente del Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y militante histórico de ERC, Marcel Coderch, ha fallecido este miércoles, ha podido saber Europa Press.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha manifestado vía X su tristeza por la muerte de Coderch, de quien ha destacado su trayectoria y sus aportaciones en el debate sobre el modelo energético.

Era "una persona muy comprometida con ERC y Catalunya", ha añadido el líder republicano.

También ha lamentado la muerte de Coderch el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, que lo ha definido como un hombre "sabio y brillante, fiel a los valores republicanos".

"Tristes por su pérdida, y a la vez agradecidos por haber podido trabajar juntos y aprender a su lado", ha añadido en otro apunte en X recogido por Europa Press.