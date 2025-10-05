Muere Moncho Neira, fundador de la marisquería Botafumeiro y grupo Moncho's

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moncho Neira, fundador de la marisuqería Botafumeiro y del grupo Moncho's ha fallecido este domingo en Barcelona, según ha informado el restaurante en un comunicado en redes sociales.

El comunicado lo ha recordado como un hombre "apasionado, visionario y generoso que dedicó su vida a hacer feliz a los demás a través de su trabajo".

"Gracias Moncho por enseñarnos que servir es un arte y soñar una forma de vivir. Tu familia y todo tu equipo seguirán manteniendo viva tu luz", concluye el mensaje.