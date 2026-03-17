Muere un motorista en la C-1412a en Ponts (Lleida) tras chocar con un camión

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este martes por la mañana en el punto kilométrico 2,6 de la C-1412a en Ponts (Lleida) tras chocar con un camión, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El aviso se ha producido a las 9.41 horas y se han activado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, un helicóptero y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y siete dotaciones de los Bombers, que han trabajado en la extinción del incendio de ambos vehículos y han contenido una fuga del depósito del camión.

En cuanto a la afectación vial, la carretera está cortada.