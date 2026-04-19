Muere un motorista de 52 años en un accidente en la C-32 en Palafolls (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 52 años, vecino de Tordera, falleció este sábado por la tarde tras sufrir una salida de la vía en el punto kilométrico 130 de la C-32 a su paso por Palafolls (Barcelona) por causas que aún se están investigando, informa un comunicado del Servei Català de Trànsit este domingo.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 18:37 horas y desplazaron al lugar a cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron reanimar a la víctima.

Con este siniestro, el número de personas fallecidas en las carreteras catalanas en lo que va de año asciende a 27, de las que 12 eran motoristas, según los datos de Trànsit.