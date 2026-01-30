Muere un motorista en un accidente en la C-25 en Manresa (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos y una ambulancia del SEM en el lugar de un accidente, en una imagen de archivo - @TRANSIT - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto en un accidente ocurrido en el punto kilométrico 134.8 de la C-25 en Manresa (Barcelona) en sentido Girona, ha informado este viernes el Servei Català de Trànsit (SCT).

El siniestro se produjo sobre las 20.25 horas del jueves cuando, por causas que ahora se investigan, el motorista, de 40 años y vecino de la Vall d'en Bas (Girona), cayó a la vía y chocó contra la valla de seguridad.

A causa del accidente se activaron tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que confirmaron su fallecimiento.