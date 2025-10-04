Muere un motorista en un accidente con dos turismos en la B-40z en la Roca del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 34 años murió este viernes hacia las 23.26 horas en un accidente en el punto kilométrico 12,7 de la B-40z, en la Roca del Vallès (Barcelona), tras una colisión con dos turismos y una motocicleta implicados.

Un hombre resultó grave y fue trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital de Granollers (Barcelona), según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este sábado.

Otras dos personas --una mujer y un menor-- resultaron heridas menos graves y acudieron al Hospital de Sant Pau de Barcelona, y un menor fue herido leve y se le dio de alta en el lugar de los hechos.

El incidente obligó a cortar la vía en ambos sentidos hasta las 3.50 horas y se activaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, siete dotaciones de Bombers de la Generalitat y siete unidades del SEM.

Con esta víctima son 115 las personas que han fallecido en carreteras catalanas este año, de las que 36 son motoristas, según datos provisionales.