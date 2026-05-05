Muere un motorista tras chocar contra un camión en la AP-7 a la altura de El Papiol (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la sede del SEM. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este martes en el punto kilométrico 162 de la AP-7 en dirección Girona, a su paso por El Papiol (Barcelona), después de sufrir una colisión por alcance con un camión a las 13.43 horas por causas que los Mossos d'Esquadra todavía están investigando, informa en un comunicado el Servei Català de Trànsit (SCT).

A consecuencia del siniestro, se han activado 3 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 2 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y 3 unidades del Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) que se han desplazado hasta el lugar del accidente.

Con este fallecimiento, ya son 35 las personas que han muerto en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas en lo que va de año, de las cuales 16 eran motoristas, según los datos provisionales del SCT.