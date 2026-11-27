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GIRONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto en un choque frontal con un turismo este viernes por la tarde en la N-260 en Avinyonet de Puigventós (Girona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 18.57 horas después de que, por causas que se investigan, se produjera una colisión frontal en el punto kilométrico 42,60 de la N-260 entre una motocicleta y un turismo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista.