Muere un motorista tras colisionar con un camión en la Ronda Litoral de Barcelona

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 36 años ha fallecido este lunes por la tarde tras colisionar con un camión en el punto kilométrico 0.4 de la Ronda Litoral de Barcelona, sentido Besós, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Hasta el lugar de los hechos, ocurridos a las 17.30 horas, se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guàrdia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro, así como ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Se trata de la segunda víctima mortal en siniestro de tráfico en la ciudad este 2026 y el Consistorio ha trasladado sus condolencias a la familia y amistades, al tiempo que ha reafirmado su compromiso para "continuar trabajando para reducir a las víctimas en los siniestros de tráfico".