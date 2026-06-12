Muere un motorista en una salida de vía en la N-260 entre Montferrer y Castellbò (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 74 años ha muerto este viernes en un accidente en la N-260 entre Montferrer y Castellbò (Lleida), donde por causas que se investigan ha sufrido una salida de vía, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 12.08 horas y han movilizado dos patrullas, si bien los Bombers de la Generalitat han activado dos dotaciones y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) una unidad terrestre y su helicóptero medicalizado.

El accidente ha provocado afectación en la vía y se ofrece un paso alternativo en este punto de la N-260.