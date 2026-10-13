Muere un motorista al salirse de la vía en la C-32 a la altura del Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este martes por la tarde al salirse de la vía cuando circulaba por la C-32 a la altura del Vendrell (Tarragona), por razones que aún se desconocen.

Se trata de la víctima mortal número 100 en las carreteras interurbanas catalanas en lo que va de año, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Tras el incidente, del que los Mossos d'Esquadra han recibido aviso sobre las 15 horas, la policía catalana ha enviado 4 patrullas, los Bombers de la Generalitat 2 dotaciones y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SRM) varias unidades.