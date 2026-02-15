Muere un motorista al salirse de la vía en la TV-2032 en Renau (Tarragona)

Publicado: domingo, 15 febrero 2026 18:45
TARRAGONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este domingo por la tarde al salirse de la vía en la TV-2032 en Renau (Tarragona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicdo.

El hombre, único ocupante de la motocicleta, es la novena persona muerta este año en las carreteras catalanas según datos provisionales.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 17.18 y la vía ha tenido que cortarse en ambos sentidos.

