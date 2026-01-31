Muere una mujer al caer unos 60 metros de un camino en Santa Maria de Besora (Barcelona)

Un helicóptero de Bombers - @BOMBERSCAT

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años ha muerte este sábado a mediodía al caer de unos 60 metros en la zona del camino de Bufadors en Santa Maria de Besora (Barcelona).

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 13.02, han ido en helicóptero con personal de la unidad GRAE y han tenido que llevar otro porque era difícil rescatarla, y también han intervenido el SEM (incluido un helicóptero medicalizado) y los Mossos d'Esquadra, informan los bomberos en un comunicado.

Este sábado los bomberos han hecho varios rescates y búsquedas en el medio natural, y han pedido extremar la precaución el domingo porque prevén más gente al mejorar las condiciones meteorológicas.