Muere un peatón atropellado por un camión cisterna en un polígono de La Pobla de Mafumet (Tarragona)

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha muerto este miércoles por la tarde al ser atropellado por un camión cisterna en el interior del Polígon Químic de La Pobla de Mafumet (Tarragona) por causas y motivos desconocidos.

Según explica el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado recogido por Europa Press, el vehículo se ha desfrenado, ha embestido una vaya perimetral y ha atropellado a la víctima, la número 31 que muere este año en Catalunya, que se encontraba en la vía pública.

Tras el accidente, han acudido 4 patrullas de los Mossos d'Esquadra, que han recibido aviso sobre las 17.15 horas, una dotación de Bombers de la Generalitat y 2 unidades del Sistem d'Emergències Mèdiques (SEM).