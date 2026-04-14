Muere la segunda escaladora herida el sábado en Montserrat (Barcelona) al caerle piedras encima

Equipos de emergencias durante el rescate - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una escaladora de 30 años ha muerto este martes después de que el sábado resultara herida crítica al caerle piedras encima en el sector Columpi de Montserrat (Barcelona), donde también quedó herido su acompañante, fallecido el domingo, confirman fuentes del Departamento de Salut a Europa Press.

El aviso del incidente se produjo a las 16.30 horas y ambos quedaron inconscientes en una zona de escalada cercana al párking de Can Jorba.

Fueron rescatados en estado crítico por helicópteros de los Bombers de la Generalitat, mientras que el Sistema d'Emrgències Mèdiques los evacuó al hospital de Bellvitge y Vall d'Hebron, respectivamente, donde han fallecido.