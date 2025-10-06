Muere un trabajador mientras limpiaba la chimenea de una incineradora en Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha muerto esta madrugada en un accidente laboral en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) mientras limpiaba la chimenea de una incineradora y le cayeran residuos de esta encima, informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado este lunes.

El aviso se ha producido cerca de las 05.00 horas y al lugar de los hechos se han trasladado siete dotaciones de Bombers de la Generalitat y cuatro dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los mossos han puesto los hechos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Badalona (Barcelona) y de la Conselleria de Empresa y Trabajo para realizar los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.