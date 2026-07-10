Muere el urbanista y exdirigente del PSUC Jordi Borja a los 85 años

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El urbanista y exdirigente del Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC) Jordi Borja ha fallecido este viernes a los 85 años, ha podido confirmar Europa Press.

Su principal actividad política la desarrolló en el Ayuntamiento de Barcelona, donde fue teniente de alcalde por el PSUC entre 1983 y 1995 durante la alcaldía de Pasqual Maragall, y fue el impulsor de la organización de la ciudad en distritos, entre otras transformaciones urbanas.

También fue diputado en la primera legislatura del Parlament tras la dictadura franquista, y uno de los impulsores, junto con la exalcaldesa Ada Colau, de BComú y del espacio político de los Comuns.

Empezó a militar en el PSUC en 1960, y se tuvo que exiliar a París entre 1961 y 1968, durante el franquismo, y compartió militancia con destacados líderes del partido durante las últimas etapas del franquismo y la Transición, como el que fue ministro de Cultura Jordi Solé Tura, el exdiputado en el Congreso Miguel Núñez y Alfonso Comín, entre otros.

Nació en Barcelona en 1941 y se licenció en Sociología y Ciencias Políticas; fue profesor de sociología urbana y de geografía urbana e instituciones territoriales en la Universidad de Barcelona (UB) y en la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) y vocal de la Sociedad Catalana de Geografía.

A lo largo de su vida recibió varios reconocimientos, uno de los más recientes, la Medalla de Oro al Mérito Cívico del Ayuntamiento de Barcelona.

COLLBONI, ILLA Y COLAU

El alcalde, Jaume Collboni, ha trasladado su pésame a sus allegados en un mensaje en Instagram recogido por Europa Press, y ha destacado su contribución a "la transformación de la ciudad en los años 80 y 90, tanto en el proceso de creación de los distritos como en la proyección internacional de Barcelona".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha loado su trayectoria ejemplar de servicio en un mensaje en 'X': "El urbanismo barcelonés, el pensamiento crítico y el compromiso cívico y político deben mucho a Jordi Borja. Su legado seguirá siendo una referencia para seguir haciendo un país más habitable y justo".

La exalcaldesa Ada Colau, le ha calificado de amigo, maestro, referente, activista, urbanista, académico y ciudadano republicano: "Todo adjetivo se queda corto para definir tu paso por este planeta. No te olvidaremos".