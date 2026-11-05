La Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo de Catalunya inaugura su 20 edición con 'Cotton Queen'

Imagen de archivo de Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo. - MUESTRA DE CINE ÁRABE Y MEDITERRÁNEO

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo de Catalunya inaugura este jueves su 20 edición con la proyección de 'Cotton Queen', el primer largometraje de la cineasta sudanesa y rusa Suzannah Mirghani.

Ambientada en un pueblo de Sudán dedicada al cultivo del algodón, aborda la memoria colonial a través de una protagonista femenina que se convierte "en motor de transformación de transformación de su comunidad", informa la muestra en un comunicado.

La programación de este año pone una atención especial en Palestina, con un programa curado por el libanés Maher Abi Samra que incluye 'Resistance, Why?' (1971), de Christina Ghazi, y 'Al-makhdu'un / Los engañados' (1973), de Tewfik Saleh.

También se podrán ver trabajos recientes como 'The Flowers Stand Silently Witnessing', de Theo Panagopoulos, y 'Anatomie du contrôle', de Mahmoud Alhaj, así como 'Introduction to the End of An Argument' de Elia Suleiman y Jayce Salloum, y 'Ehki ya Asfoura - Cuéntame, pajarito', de Arab Loufti.

La selección de ficción y documental de esta edición recorren también Sudán, Túnez, Libia y el Líbano, con películas que abordan cuestiones como "la memoria familiar y colectiva, las consecuencias de la guerra, las transformaciones sociales, las desigualdades y la crisis climática".

En motivo del 20 aniversario, las proyecciones se harán, además de la Filmoteca de Catalunya, en Zumzeig, la Lleialtat Santsenca, el Centre d'Arts Santa Mònica y la Biblioteca Sant Pau, y llegarán también a Roquetes (Tarragona), Agramunt (Lleida) y Manresa (Barcelona).

A lo largo de sus dos décadas de existencias, el festival ha programado cerca de 300 películas y ha acercado a Catalunya un centenar de cineastas, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir cinematografías "poco presentes en los circuitos comerciales".