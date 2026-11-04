Muguruza sobre los relatos hegemónicos: "O contamos nuestras propias historias o las contarán ellos"

El cantante Fermin Muguruza durante el photocall del documental, a 4 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Fermin Muguruza, que repasa su última gira en el documental 'Muguruza FM 40 Tour', ha defendido la importancia de que no haya un relato hegemónico único: "O contamos nuestras propias historias o las contarán ellos".

En una entrevista con Europa Press, el fundador de Kortatu y Negu Gorriak se ha remitido a un proverbio africano que dice que "mientras los leones no tengan historiadores, las historias que se cuentan sobre cacerías siempre glorificarán al cazador".

El documental, codirigido por él mismo y Ander Merino Etxebeste, repasa la última gira a gran escala del cantante vasco por Europa, Asia y Latinoamérica, y se podrá ver este miércoles y viernes en el festival In-Edit de Barcelona.

LA ÚLTIMA GIRA

"Tras la muerte de mi hermano, no pensaba que fuese a subir más a un escenario", ha explicado, pero apunta que hubo una serie de gente que le animó a hacerlo para celebrar la vida y reivindicar el repertorio de toda su trayectoria.

Una vez tomada la decisión, optó por impulsar el documental como una especie de cuaderno de bitácora: "Es muy importante dejar siempre un legado de lo que se va haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una sobredosis de historias contadas desde otro punto de vista, y ahora somos nosotros que nos animamos a hacerlo desde nuestro propio punto de vista".

"Ha sido una travesía con muchas dificultades, con unos cuantos monstruos que han intentado torpedearla, algunos cíclopes de esos que ven solamente por el ojo del culo e intentar que no llegue hacer los conciertos que quiero hacer", ha explicado.

Sin embargo, pese a las dificultades que dice que ha sufrido tanto en México como en Extremadura, celebra haber podido celebrar la gira: "Ha sido una especie de abrazo colectivo entre los que llegamos vivos y un recuerdo para todos los que nos han ido dejando en estos años, que han sido muchos".

MIRAR ATRÁS SIN NOSTALGIA

El músico se define como "antinostálgico", aunque admite que desde la muerte de su hermano en 2019, tiene una relación diferente con el paso del tiempo, y le gusta mucho visitar y pensar en momentos pasados, que compartió con bandas como Cicatriz, Tijuana o Todos tus Muertos.

No cree que ningún tiempo pasado fuese mejor, ni que la juventud actual sea menos combativa que la de su época: "Siempre hay un motivo en el que hay algún revulsivo que te hace darte cuenta de que aquí están de nuevo".

En este sentido, celebra que haya una nueva generación de grupos vascos cantando en euskera que le "motiva muchísimo", y a la que invita a actuar como teloneros en sus conciertos: La Basu, J Martina, Nakar, Gailu, Merina Gris, Chill Mafia, Kiliki y Hofe, entre otros.

"Me hace mucha ilusión este diálogo intergeneracional. Mucha gente joven, de entre 18 y 25 años, fueron incluso con sus padres a los conciertos. Por eso hubo también muchos lloros, mucha ilusión y una especie de euforia colectiva", relata.

EMBAJADOR DE LAS LENGUAS MINORITARIAS

Muguruza se siente, en cierta manera, embajador de la defensa del vasco, pero también de todas las lenguas minoritarias: "Comenzamos muy pronto ya con Kortatu a salir hacia Europa, con Negu Gorriak ya fue en todo Latinoamérica, y luego en solitario en el sudeste asiático, Québec y Canadá y Estados Unidos".

"Al poder llegar a un público muy amplio, siempre desde el circuito independiente, entonces sí que era una especie de embajador de una nación que no tiene estado. Cuando digo en una canción que 'soy una nación andante', me refiero un poco a eso", ha añadido.

¡QUE VIVAN LOS KNEECAP!

Si de lo que se trata es de bandas que se atreven a cantar en lenguas minoritarias y llegan a públicos masivos, Muguruza señala, en la actualidad, a un referente claro: el dúo norirlandés Kneecap, que rapea en gaélico norirlandés y actuó con Macklemore en su 'Free Palestine Tour'.

"Tocan para miles y miles de personas, y revalorizan y hacen lo que hace la juventud no solo en Irlanda del Norte, porque ellos son de Belfast, sino en toda Irlanda. Han hecho que jóvenes de todo el país estén motivados en aprender la lengua, utilizarla e incluso cantar en ella", celebra.

Así, lamenta que haya bandas que no se posicionan y solamente buscan entretener, y que criticaron a Macklemore por su apoyo a Palestina: "¡A la mierda Metallica, que vivan los Kneecap!".

NUEVAS CARTOGRAFÍAS Y ELECCIONES

A Muguruza le gusta tomar el pulso de la realidad no únicamente leyendo e informándose con los medios de comunicación, sino reuniéndose con la gente, con distintos colectivos y activistas: "Me ayuda a dibujar una nueva cartografía de lo que está pasando en el mundo y a pensar nuevas maneras de transformarlo".

En este sentido, sobre el resultado de las próximas elecciones generales el 29 de noviembre, dice ser muy consciente de que puede haber un giro a la extrema derecha y pide estar "muy alerta", y defiende la unidad de la izquierda ante lo que ha pasado en Francia, Alemania o en Latinoamérica, poniendo la victoria de Lula en Brasil como ejemplo.

En en el País Vasco, celebra que haya muchas posibilidades de dejar sin ningún escaño a la extrema derecha: "Hay una legión de gente independiente, como yo mismo, que no se ha encuadrado en ningún partido político, pero que apoyamos ese frente amplio llamado EH Bildu".

Ve el caso catalán --con ERC y Podemos por un lado, y los Comuns en el Frente Amplio por otro-- como "una especie de fracaso de la unidad", y se inclina más por un modelo como el de Canarias, Galicia, Valencia o el País Vasco.

LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA

Preguntado por el rol de las izquierdas soberanistas en el Congreso, defiende que, ante la disyuntiva de Pedro Sánchez o PP y Vox, "hay que ser explícitos" a pesar de todo lo que para él conlleva.

"Que haya un ministro del Interior que defendió las torturas, que no hayan sido capaces de derogar la ley Mordaza o que siga Pablo Hasel en la cárcel, me da un escalofrío, me avergüenza muchísimo. Pero tenemos claro que apoyaremos que salga de nuevo Pedro Sánchez", lo zanja.

Aún así, apunta que pondrán sobre la mesa "una agenda muy estricta" y vigilarán que se cumpla, pero tiene claro que no pueden dejar ningún espacio a la derecha.