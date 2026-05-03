Una mujer de 57 años muere por un incendio en su vivienda en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 57 años ha muerto la madrugada de este domingo a raíz de un incendio en su vivienda, un primer piso en la calle Bonaire de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 01.03 horas, en el que se alertaba de humo en el interior de una vivienda, por lo que han desplazado 3 dotaciones hasta el lugar, informa el cuerpo en un comunicado este domingo.

En llegar al piso, los Bombers han localizado el fuego y han trabajado en la extinción del incendio, que ha afectado el mobiliario del comedor, mientras los efectivos sanitarios atendían a una persona que se había rescatado del interior de la vivienda y que finalmente ha fallecido.

Del interior del piso han rescatado también un perro, que ha muerto, y tras extinguir el incendio y hacer los trabajos de ventilación, los Bombers han valorado que el inmueble no ha resultado afectado estructuralmente.

En este dispositivo han trabajado, además, tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación de las causas.