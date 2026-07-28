Una mujer en estado crítico y una menor menos grave en el atropello de la calle Aragón de Barcelona

Archivo - Trabajadores colocan el equipo en una ambulancia durante la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas atropelladas por un coche este martes a mediodía en la calle Aragón de Barcelona, a la altura de la Rambla Catalunya, son una mujer y una menor de edad: la primera está en estado crítico y la segunda ha resultado herida menos grave.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, la mujer herida crítica ha sido atendida y trasladada por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital Clínic, mientras que la menor ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Déu.

El accidente se ha producido este martes a mediodía en el número 260 de la calle Aragón de Barcelona, justo al cruzar la Rambla Catalunya, y enseguida el SEM ha activado 3 ambulancias para atender a las víctimas.