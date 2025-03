La multinacional Areas abre una tienda autónoma en el Aeropuerto de Madrid-Barajas

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La multinacional de restauración en el mundo de los viajes Areas ha abierto "la primera tienda autónoma en un aeropuerto español y lo ha hecho en el de Madrid-Barajas, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El establecimiento, que cuenta con el apoyo de Mastercard, permite a los viajeros "adquirir productos sin fricciones gracias a un sistema que vincula su tarjeta de crédito con su silueta".

Este mecanismo elimina "la necesidad de escanear o pagar manualmente, lo que agiliza significativamente la experiencia de compra".

La tienda 'On your way' ofrece "una cuidada gama de productos", incluyendo alimentos y bebidas, artículos de conveniencia, productos de viaje, opciones para niños y artículos de higiene personal.

"COMPRA ÁGIL"

El ceo de Areas Iberia, Sergio Rodríguez, ha defendido el proyecto: "Damos un paso más hacia el futuro de la restauración en ruta, ofreciendo una experiencia de compra ágil, cómoda y completamente adaptada a las nuevas tendencias tecnológicas".

"Nuestra apuesta por la innovación y la tecnología nos permite desarrollar soluciones únicas que ofrecen una experiencia más rápida y eficaz a los clientes", ha añadido.