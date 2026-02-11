El municipalismo catalán presenta al Govern un plan de acción para afrontar los retos de la salud

Archivo - Vall d’Hebron, uno de los hospitales públicos de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona, la de Girona, la de Lleida y la de Tarragona, la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) han presentado a la Generalitat un plan de acción para afrontar los retos de salud y bienestar.

El documento recoge las principales propuestas surgidas en las conslusiones del II Congrés de Salut i Món Local celebrado en septiembre en Barcelona, el cual se ha enviado a los departamentos de Salud y de Derechos Sociales, indican en un comunicado.

ATENCIÓN EN LOS DOMICILIOS

Entre las reivindicaciones están que el mundo local tenga un papel destacado en la recién aprobada Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària (Agaiss-Cat), creando "espacios de confianza y colaboración real", y que esta se centre en la atención en el domicilio.

También reclaman "desmercantilizar" los servicios sociales, recuperando el liderazgo público y apostando por la acción concertada social como herramienta para garantizar servicios de calidad y proximidad, en vez de alejar los servicios de los ciudadanos.

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

Proponen además incorporar criterios de salud, equidad e inclusión en la planificación urbanística, defendiendo que "la vivienda sea un espacio de salud, el urbanismo una herramienta de vida y las políticas públicas motor de cambio".

Y piden una gobernanza territorial compartida en salud, alegando que "sólo así" se podrán definir marcos estratégicos comunes, codiseñar políticas, compartir información y evaluar conjuntamente las decisiones y sus resultados.