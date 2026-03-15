Municipios de Girona suman unos 5.000 clientes afectados sin luz por efecto del viento

Una de las afectaciones - @EMERGENCIESCAT

GIRONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Municipios de Girona suman unos 5.000 clientes de Endesa sin luz por efecto del viento este domingo a las 19.30, según datos de la compañía facilitados por Protecció Civil de la Generalitat vía X.

Unos 2.300 clientes son de la comarca del Ripollès, por lo que este domingo por la tarde se instalan 5 grupos electrógenos.

Y 8 grupos electrógenos se movilizan para otros 2.700 clientes gerundenses, con el fin de dejarlos conectados por la noche.