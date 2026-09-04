Murtra (Telefónica) insta a Catalunya a tener tecnología "solvente" pero partícipe en la de la UE

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante una conferencia, en Foment del Treball este viernes en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ve necesario que Catalunya cuente con una infraestructura tecnológica "solvente", pero ha abogado porque participe en una concertación europea tecnológica para asegurar el futuro y la dependencia estratégica de Europa.

Lo ha dicho en un coloquio celebrado este viernes en la sede de Foment del Treball junto al presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, después de recordar que es "extremadamente peligroso" que Europa y España dependan de tecnologías críticas que no sean europeas.

Se ha referido a los diferentes drones con explosivos encontrados a las afueras del aeropuerto de Leipzig (Alemania): "Si desde el perímetro político de Europa no tienes la tecnología para defenderte o para actuar ante este tipo de ataques tecnológicos, tu política de defensa no depende de ti".

Murtra ha explicado que estas tecnologías son complejas, caras y arriesgadas, por lo que necesitan de una gran escala financiera o de inversión, pero también de una gran escala de recursos a movilizar y se necesitará concertar las diferentes capacidades económicas, académicas, técnicas y humanas.

"Catalunya debe tener la infraestructura tecnológica necesaria para poder operar, como la necesita también en términos de energía y de transportes. Pero Catalunya debe también participar en la concertación que requerimos en Europa para poder determinar nuestra propia política y nuestro futuro", ha defendido.

DEFENSA "SIN COMPLEJOS"

Ha asegurado que todos los países democráticos, que ha dicho son históricamente receptores de agresiones, deben tener una industria de defensa relevante y que la seguridad debe ser su gran prioridad, por delante del bienestar y la riqueza.

Cree que Catalunya debe entender que si es una democracia, necesita de una industria de defensa, lo que requiere de tecnología y capacidad industrial: "Sin ningún tipo de complejo", ha reiterado.

DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA

El presidente de Telefónica ha valorado positivamente que la UE haya simplificado mínimamente la normativa comunitaria para permitir que las empresas generen esta escala gracias a alianzas y asociaciones, y se ha mostrado optimista porque se puedan crear las tecnologías, aunque, ha alertado, será de una forma "muy europea, lenta, compleja y cara".

Murtra también ha explicado que el momento de disrupción tecnológica actual tiene consecuencias políticas, sociales y económicas, pero que es también un "momento de oportunidades para aquellos que son capaces de identificarlas".

SÁNCHEZ LLIBRE

Sánchez Llibre ha coincidido con Murtra y ha dicho que "Catalunya ha vivido de espaldas a la industria de la defensa", y ha abogado también por impulsar este sector industrial y sus empresas dentro de Catalunya.

Ha asegurado que Catalunya puede ser un país potente y competitivo desde el punto de vista de todos los ámbitos industriales y comerciales, aunque ha añadido que es importante que los "centros de decisión máxima" y los directivos no se vayan.