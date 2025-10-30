El Museo Carmen Thyssen Barcelona prevé abrir en el segundo semestre de 2028

Archivo - Fachada del cine Comedia antes de la última proyección, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Barcelona, que se ubicará en los antiguos cines Comedia de Barcelona, prevé abrir sus puertas en el segundo semestre de 2028, según se ha anunciado en un acto de Barcelona Global para presentar el proyecto.

En un acto en La Pedrera ante unos 200 representantes del mundo empresarial, cultural e institucional de Barcelona, el director general de Stoneweg Places & Experiences, Joan Manuel Sevillano, ha detallado el proyecto que transformará el Palau Marcet del paseo de Gràcia, informa este jueves Barcelona Global en un comunicado.

"Barcelona necesita recuperar aquel espíritu que la convirtió en la Barcelona de los prodigios. El Museo Carmen Thyssen Barcelona lo explicará a través de los artistas de aquella época gloriosa para el arte en Catalunya", ha afirmado Sevillano.

El museo apostará por una oferta cultural dirigida al pública catalán principalmente y con una programación diseñada desde un enfoque local y participativo, que combine formación, comisariado y actividades educativas.

La futura pinacoteca quiere dar protagonismo a la pintura del modernismo y el 'noucentisme', "una de las grandes desconocidas de la cultura catalana", ha remarcado.

Con una superficie de unos 9.000 metros cuadrados, el museo contará con dos plantas inferiores dedicadas al arte catalán de los siglos XIX y XX, espacios superiores para exposiciones temporales y un auditorio.

La colección permanente incluirá obras de Ramon Casas, Eliseu Meifrèn o Santiago Rusiñol, entre otros, y una selección inédita de la Colección Carmen Thyssen.