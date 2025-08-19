El Museo de la Erótica de Barcelona acogerá en septiembre un taller sobre menopausia y sexualidad

Archivo - La sexóloga del MEB, Sigrid Cervera. - UMAMIBRANDS-MUSEO DE LA ERÓTICA - Archivo

BARCELONA 19 Ago.

El Museo de la Erótica de Barcelona (MEB) ofrecerá un nuevo taller dentro de su programa educativo 'Arte y Sexología' el 4 de septiembre, con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, cuya finalidad es "abordar la menopausia desde una mirada integral, erótica y artística", informa en un comunicado este martes.

"Este taller nace para devolverle a la menopausia su voz, su deseo y su poder. Celebrarlo en el Día Mundial de la Salud Sexual es una declaración de intenciones: uno de los objetivos del MEB es concienciar sobre la importancia del bienestar sexual", ha afirmado la directora del museo, Sarah Rippert.

Este taller pasará a formar parte de las actividades que el MEB ofrecerá de forma regular en su agenda desde su área educativa y será conducido por la sexóloga del museo, Sigrid Cervera.

Según explica Cervera, la menopausia "no es un final, sino un momento de transición en el que el deseo no se acaba" en el que muchas mujeres se sienten perdidas e incomprendidas, en sus palabras.

Las actividades se desarrollarán en dos espacios, en el Jardín Erótico del MEB, donde tendrá lugar una sesión educativa, y en las salas del museo, donde habrá un recorrido guiado centrado en la temática del taller.