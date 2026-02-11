Museos de Barcelona cierran este jueves por el episodio de viento

Archivo - Plaza del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), el 14 de abril de 2021 en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Museu Picasso de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Fundació Miró y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) cerrarán este jueves con motivo del episodio de viento previsto.

Según han informado a Europa Press fuentes de los museos, estarán cerrados al público y cancelan toda la actividad prevista.

La Conselleria de Interior ha anunciado la suspensión de la actividad educativa en colegios, universidades y centros de secundaria, así como la actividad deportiva en el exterior y la sanitaria no urgente por la previsión de una fuerte ventada que se producirá durante todo el día y afectará a "todas las comarcas" de Catalunya.