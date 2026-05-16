Los museos catalanes organizan más de 200 de actividades por el Día Internacional de los Museos

Cartel del Día Internacional de los Museos 2026 - DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los museos de Catalunya celebrarán entre el 16 y el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos con visitas guiadas, talleres, conciertos, espectáculos y actividades familiares, entre las cuales la Noche de los Museos, ha informado este sábado la Generalitat en un comunicado.

La programación incluye actividades en museos de toda Catalunya, desde visitas teatralizadas y exposiciones temporales hasta conciertos, talleres familiares y experiencias inmersivas, con propuestas especiales en todas las provincias.

La programación completa del Día Internacional de los Museos y de la Noche de los Museos puede consultarse en la web habilitada por el Departamento de Cultura, que recoge actividades por municipio, tipología y público.

20 MILLONES DE VISITANTES

El sistema museístico catalán recibió 20 millones de visitantes en 2025 en los 239 museos y colecciones analizados, según los datos publicados por el Departamento de Cultura, coincidiendo con esta celebración impulsada por el ICOM bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

Durante el último año también se han reabierto o impulsado varios proyectos museísticos como el Museu de l'Empordà de Figueres, el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Girona) o la New Art Foundation de Reus (Tarragona), mientras que el MORERA de Lleida ha sido declarado museo de interés nacional.

El Departamento de Cultura también ha situado entre los principales retos del sector para los próximos años la creación de un centro de colecciones patrimoniales, la renovación del sistema de gestión de los museos y la elaboración de una nueva Ley de Museos adaptada a las necesidades actuales.