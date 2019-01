El Museu Blau conciencia sobre la biodiversidad en una muestra emocional e inmersiva

Publicado 15/01/2019 13:14:56 CET

Instalaciones audiovisuales apelan a ciudadanos para provocar un cambio en todos los niveles

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona, con sede en el Museu Blau del Fòrum, concienciará a la ciudadanía para lograr un "punto de inflexión" a favor de la biodiversidad en Catalunya en una exposición con mensajes emocionales y basada en instalaciones audiovisuales inmersivas que muestran los riesgos que corre y cómo conservarla.

"Estamos a tiempo de cambiar esta dinámica negativa actual, nos jugamos la supervivencia del planeta", ha explicado en rueda de prensa este martes el asesor científico y divulgativo de la muestra, Carles Castell, que ha detallado que la exposición apela a emociones porque, según psicólogos, es la mejor forma de transformar la concienciación en acción.

Coproducida por el Museu de Ciències Naturals de Barcelona y la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, la exposición se podrá visitar hasta el 10 de noviembre y cuenta con 18 instalaciones audiovisuales que además de dar datos, persiguen despertar emociones, la mejor forma de que la concienciación se traduzca en acciones, según psicólogos especializados, ha detallado Castell.

La directora del museo, Anna Omedes, ha observado que la muestra enmarca a Catalunya dentro del problema global de la biodiversidad: los humanos, "los últimos" en llegar hace 300.000 años al planeta --de 4.600 millones de años--, han provocado grandes cambios que amenazan su propia supervivencia y que llevarán a la sexta gran extinción.

LA GARROTXA, MÁS QUE EL REINO UNIDO

El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, ha destacado que casi no hay ningún territorio de Europa con tanta biodiversidad como Catalunya, donde pueden verse 200 especies de aves en 24 horas: "La Garrotxa (Barcelona), solo una comarca, tiene más diversidad biológica que todo el reino unido junto".

El 32% del territorio catalán está protegido, y se ha logrado recuperar especies como el quebrantahuesos, la nutria y el oso --con más de 40 ejemplares--: "Todo esto nos puede llevar a pensar que vamos bien, pero no es verdad", ya que como mostró un informe, en 15 años se han perdido el 25% de ejemplares de 258 especies de vertebrados a las que se hizo seguimiento.

Al ser preguntado por las causas, ha detallado que años atrás una de las causas principales era la pérdida del hábitat, y aunque actualmente esto se ha frenado, han sufrido problemáticas como cambios en políticas sectoriales en el medio, que hacen que haya más pesticidas y monocultivos y se pierda el "mosaico" que ofrecían antes las diferentes áreas.

"El paisaje se nos está especializando, expulsando la vida y perdiendo diversidad", y en este escenario han irrumpido otros retos como las especies invasoras que se transportan al importar plantas y otros objetos, así como la mayor frecuentación de personas en el medio natural con el auge de deportes al aire libre y ejercen presión.

Ante esta situación, Castell ha llamado a tomar conciencia y a que los ciudadanos, como consumidores, apoyen las buenas prácticas de empresas y políticos que van más allá de no contaminar y que promueven la biodiversidad, por ejemplo con agricultores que no solo no usan pesticidas, sino que fomentan la vida de especies de pájaros e insectos.

Miralles ha añadido que cualquiera que tenga un jardín o un patio puede habilitar refugios para insectos o aves: "Esto llevado a gran escala puede ser un 'boom' de biodiversidad".

MEJORA LA SALUD

"Dependemos absolutamente del conjunto de la naturaleza, tanto a nivel personal como país en todos los sectores económicos pero también a nivel de salud, física y mental", además de a nivel espiritual, ha subrayado Castell, y ha citado estudios que muestran que tener más contacto con la naturaleza mejora el sistema inmunitario, la flora intestinal, el bienestar mental e, incluso, la concentración.

Para lograr este impacto, el recorrido de la exposición propone "un paseo por un espacio con formas orgánicas, colores muy naturales y relajantes que transporten a la naturaleza y, en medio, pasan cosas, como en los claros de los bosques", a lo que Omedes ha añadido que parte de esta exposición temporal pasará a formar parte de la permanente, y que en mayo se publicará un libro.