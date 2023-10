El Museu de l'Art Prohibit abre en Barcelona con "obras censuradas" de la colección de Tatxo Benet

"Único en el mundo", reúne obras de Warhol, Picasso, Azcona, Serrano, Klimt y Ai Weiwei

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Museu de l'Art Prohibit, que se ubica en la Casa Garriga Nogués de Barcelona, reúne "obras censuradas" coleccionadas por su impulsor, el periodista y empresario Tatxo Benet, en los últimos cinco años y que en una primera presentación exhibe 42 piezas de las 200 que componen la colección.

En rueda de prensa este martes, Tatxo Benet ha asegurado que el museo, que abre sus puertas este jueves, es "único en el mundo", y ha remarcado que en el recorrido museístico es tan importante la obra como la historia que hay detrás.

La directora del museo, Rosa Rodrigo, ha afirmado que la colección de Benet es "muy singular, con obras que han sido censuradas o apartadas de la exhibición en algún momento", y que contempla todo tipo de disciplinas y un arco temporal del siglo XVIII al siglo XXI con unas obras que dialogan entre ellas.

Este primer recorrido por la colección de Tatxo Benet, que se irá cambiando cada diez meses o un año con entre 40 y 50 piezas, el proyecto 'Amen' de Abel Azcona, que fue denunciado por profanación; 'Not dressing for conquering/HC04 Transport' de Ines Doujack, con una figura masculina que se podía identificar con el rey emérito y que fue retirada temporalmente de una exposición en el Macba, y 'McJesus' de Jaine Leinohen, un Ronald McDonalds crucificado del que se pidió su retirada en Israel.

También incluye obras como 'Mao' de Andy Warhol, que no se presentó en una gira por China; la serie 'Suite 347' de Pablo Picasso, que la Iglesia rusa condenó por erótica; 'The statue of a Girl of Peace', de Kim Eun-Sung y Kim Seo-Yung, que ha provocado incidentes diplomáticos entre Corea del Sur y Japón, y la obra 'Piss Christ' de Andres Serrano, que ha sido agredida en numerosas ocasiones.

La exposición del nuevo museo también contiene el esbozo 'Schwebender Akt mit ausgebreiten Armen' de Gustav Klimt de un lienzo que se quemó durante la II Guerra Mundial y fue tildada de pornográfica, y 'Filipo Strozzi in Lego' de Ai Weiwei, retratado junto a otros tres personajes italianos clásicos a los que se privó de libertad.

La exposición, en una exposición de 2.000 metros cuadrados, se abre con el díptico 'Shark' de David Cerny, una reproducción a escala real del cadáver de Saddam Hussein en un tanque de folmaldehido, y 'Always Franco' de Eugenio Merino, obra por la que el artista fue demandado y ganó un juicio.

CENTRO DE ESTUDIOS

Pese a la adquisición en 2018 de la obra 'Presos políticos en la España contemporánea' de Santiago Sierra --que no se encuentra en el museo sino que está cedida al Museu de Lleida--, Benet ha dicho que la idea de reunir una colección alrededor de la censura no le llegó hasta después de comprar una pieza de Zoulikha Bouabdellah.

El director artístico del museo, Carles Guerra, ha añadido que el centro es un "ejercicio ambicioso" de transformar una colección en un relato, y ha subrayado que puede estar destinada a ser una de las colecciones privadas de referencia en Europa, también como centro de estudios de la censura.

Guerra ha subrayado que la censura es "multiforme", pero que lo tiene más difícil en una era como la actual de circulación de imágenes.

INAUGURACIÓN DE ARAGONÈS

En la inauguración, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha subrayado que, si en algún lugar del mundo tenía sentido que hubiera un museo dedicado a la censura y arte prohibido sería Catalunya, "una ciudad y una país que han sido baluartes de la libertad de expresión, creativa y cultural".

Aragonès ha señalado que este nuevo museo interpela en la defensa de la libertad creativa y sobre los límites de la libertad de expresión, y ha remarcado que el museo es un "grito a favor de esta libertad".

"Apostar por la cultura es apostar por la libertad", ha señalado Aragonès, aplaudiendo la iniciativa impulsada por Tatxo Benet.