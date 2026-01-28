El Museu Memorial de l'Exili acoge una muestra sobre el artista exiliado republicano Josep Bartolí

Exposición del artista Josep Bartolí - GOVERN

GIRONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Memorial del Camp de Ribesaltes ha presentado en el Museu Memorial de l'Exili (MUME), en La Jonquera (Girona), la exposición 'Josep Bartolí: dibuixar és lluitar', que homenajea la obra de este artista del exilio republicano para reflexionar sobre la memoria, el compromiso y la transmisión de valores democráticos, informa el Govern en un comunicado.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 31 de mayo, incluye dibujos cedidos al Memorial del Camp de Ribesaltes en el marco de la donación realizada por la viuda del artista, Bernice Bromberg, así como el cuaderno de dibujos elaborado en el campo de Bram, cedido por la familia Canyameres.

El recorrido también incluye obras realizadas durante el internamiento en los campos en 1939 y creaciones posteriores desarrolladas durante la etapa donde se instaló en Estados Unidos, para poder seguir una obra artística de contenido político y social.